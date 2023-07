Ścieżki rowerowe do 66 km od Zduńskiej Woli. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 22 - 23 lipca?

Rozważasz wycieczkę rowerową ze Zduńskiej Woli? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Zduńskiej Woli. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Zduńskiej Woli proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Zduńskiej Woli We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Zduńskiej Woli, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Wrocławia cz. IV - północ Stopień trudności: 2.0

Dystans: 145,68 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 396 m

Suma zjazdów: 398 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Wiesiek Czwarta i ostatnia część trasy wokół Wrocławia, to szlak Wzgórzami Trzebnickimi. Z Wrocławia kierujemy się na północny zachód ul. Obornicką. Po kilku kilometrach dojeżdżamy do Szewc, tu skręcamy w lewo, dalej przez Kotowice i Uraz. Za wsią Stary Dwór zjeżdżamy z DW 341 i przez piękne lasy docieramy do Radecza następnie przez Żarków i Łososiowice kierujemy się w stronę Wołowa. Wołów to pierwsze miasteczko na trasie naszej wycieczki, można tu zrobić małą przerwę i obejrzeć zamek książąt piastowskich, zbudowany przez księcia Henryka III Głogowskiego w 1300 – 1309 roku. Następnie ruszamy drogą krajową nr 340 w kierunku Obornik Śląskich, która biegnie wzdłuż Wzgórz Trzebnickich. Tutaj zaczynają się pierwsze, na razie łagodne podjazdy. Okolice Rościsławic to piękne lasy, warto tu wybrać się na grzybki. Docieramy do Obornik Śląskich. Choć to nie jest Zdrój, to jeszcze do niedawna było tu pięć sanatoriów, a przed wojną była tu nawet pijalnia wód leczniczych. Jedziemy dalej na wschód, podjazdy są teraz trudniejsze. Na północ od wsi Droszów, mijamy najwyższy szczyt Wzgórz Trzebnickich - Ciemna Góra 258 m.npm. Tuż przed Trzebnicą czeka nas dość długi podjazd na nieco tylko niższe wzniesienie – Farna Góra 257 m.npm. Do Trzebnicy wjeżdżamy stromym zjazdem zakończonym skrzyżowaniem w mieście. Najważniejszymi zabytkami Trzebnicy są opactwo cysterek i bazylika św. Jadwigi. Kontynuując naszą wycieczkę wzdłuż Gór Kocich, jedziemy dalej na zachód. Wyjazd z Trzebnicy to wspinaczka na Winną Górę. To były trzy najwyższe górki na naszej trasie, kolejne podjazdy są coraz niższe. Tuż przed wsią Ludgierzowice, dzięki świetnej pogodzie dostrzegłem nad prawym horyzoncie g. Ślężę (60 km) za nią Góry Sowie (83km)oraz Wzg. Strzelińskie (63 km) a za nimi Góry Żłote (99 km).Ostatnie wzniesienia na naszej trasie napotkamy między Łuczyną a Strzelcami i to koniec Wzgórz Trzebnickich. Czwartym miastem na naszej trasie to Oleśnica. Głównymi atrakcjami turystycznymi tego miasta to zamek książąt oleśnickich i Bazylika św. Jana. Powrót do Wrocławia proponuję wyjazd z Oleśnicy ul. 3 Maja, dalej drogą przez Oleśniczkę, Kiełczów i Wilczyce. Do Wrocławia wjeżdżamy przez most Chrobrego i Sępolno.

Razem podczas czterech etapów można pokonać 577 km wokół Wrocławia i 12 miasteczek aglomeracji wrocławskiej. Ładne lasy w okolicach Bierutowa, kultowa góra Ślęża, klasztor cystersów w Lubiążu i Wzgórza Trzebnickie to największe atrakcje tego rajdu. Polecam.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Brzeg Dolny - Lubiąż Stopień trudności: 1.0

Dystans: 44,87 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 319 m

Suma zjazdów: 310 m Mac.kis poleca trasę rowerzystom ze Zduńskiej Woli Trasa dość łatwa z Brzegu Dolnego przez Lubiąż , Krzydlinę Wielką i Małą i z powrotem. Prowadzi drogami asfaltowymi (z małym wyjątkiem), ukształtowanie tereny urozmaicone z licznymi podjazdami i wspaniałymi zjazdami.

Startujemy spod Stadionu Miejskiego na ul. Kolejowej. Skręcamy w prawo i docieramy do pałacu, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski i Dolnobrzeski Ośrodek Kultury. Pierwszy opis pochodzi z 1638r. W połowie XVII w. ówczesny właściciel zaczął przekształcać majątek w rezydencję. Przebudowę powierzono Karlowi Longhansowi, projektantowi m.in. Bramy Brandenburskiej. On też zaprojektował wspaniały park, nawiązujący do najlepszych w Europie. W lutym 1945r. pałac spłonął i na początku lat 50 ubiegłego wieku odbudowano go w dość mocno zmienionym kształcie.

Jedziemy obok kościoła Matki Bożej Szkaplerznej, po lewej rynek dolnobrzeski i dojeżdżamy do ul. Kanonika Jana Puka. Jedziemy niebieskim rowerowym, ale ze względu na obfite deszcze w obawie przed błotem na ścieżkach wędkarskich decydujemy się na jazdę szosą. Mijamy Pyszącą, Pogalewo Małe i Wielkie, mamy cały czas po lewej ręce Odrę. W Pogalewie Wielkim wspinamy się ostro pod górę i rzeka jest tu ok. 50m niżej - prawdziwy przełom - i w takim kanionie płynie aż do Lubiąża skrajem Wysoczyzny Rościsławskiej. Za Grodzanowem mijamy budowany nowy stopień wodny na Odrze z przejściem pieszym i rowerowym.

Za Prawikowem uwagę naszą przyciąga tablica "Zagroda Łużycka". Zjeżdżamy z głównej szosy w lewo i po 300m ukazuje się szachulcowy budynek mieszkalny. Został tu przeniesiony z Wigancic k. Bogatyni. Zagroda ta wraz z młynem i pobliskim wiatrakiem miała stanowić zaczątek największego w Polsce skansenu wsi dolnośląskiej. Do realizacji projektu niestety nie doszło z powodów finansowych. Z tego tez miejsca po raz pierwszy widzimy wspaniała okazał budowle klasztoru w Lubiążu. Wracamy na szosę i po paru kilometrach wjeżdżamy do Lubiąża a następnie przez lekko zrujnowaną bramę na dziedziniec klasztorny.

Zespół pocysterski w Lubiążu jest to jednym z największych założeń architektonicznych w Europie. Cystersi przybyli tu już w 1163r. Obecny zespół klasztorny powstał w latach 1681 - 1739. Dzięki bogactwu zakonu powstały nowe wspaniałe budowle barokowe. Przebudowano wnętrze kościoła NMP, wnętrza pałacu opatów i klasztor, wypełniając sale znakomitymi płótnami , przede wszystkim Michała Wilmanna, zwanego śląskim Rembrandtem. Po przejściu Śląska pod panowanie Prus w 1740r. kończy się świetność klasztoru, a w 1810r. zakon przestaje istnieć. Wywieziono wtedy wiele cennych malowideł i innych dzieł sztuki. Od 1823r. klasztor działa jako szpital dla umysłowo chorych, a w czasie wojen XX w. jako lazaret. W 1944r. wywieziono z pałacu resztę dzieł Willmanna i klasztor popada w ruinę; dopiero od 1989r. Fundacja Lubiąż przywraca powoli dawną świetność.

Opuszczamy klasztor i wyjeżdżamy przez zachodnią bramę, kierując się w stronę Krzydliny Wielkiej. I teraz uwaga: w pewnym momencie pojawia zielony szlak pieszy i skręcamy w prawo. Droga polna, momentami piaszczysta pnie się wolno pod górę. Po prawej stronie widzimy niezwykłe miejsce; to Wzgórze Trzech Krzyży, które jest częścią większej całości, stanowiącej Kalwarie Lubiąska. Świetny punkt widokowy na Lubiąż, Dolinę Odry, a przy dobrej pogodzie na Karkonosze. Dalej polną drogą, trochę trzęsie i trzeba uważać na kałużę i jesteśmy w Krzydlinie Wielkiej. Podziwiamy kościół Marii Magdaleny, niestety zamknięty. Jadąc szosą w stronę Wołowa docieramy do Krzydliny Małej i dalej w stronę Stobna. Po prawej mijamy ładny neogotycki kościół św. Michała Archanioła oraz Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarzy Klaretynów (można skorzystać z noclegów) i jedziemy dalej ostro pod górę. Przez nieuwagę nie skręciliśmy w lewo do Stobna ale jednak wygodnie asfaltem dojeżdżamy do Zagórzyc . Stamtąd wracamy do Wołowa - droga bardzo ruchliwa, ale piękna bo przez las i po 5km skręcamy na nasz cel - Stobno z pięknym barokowym kościołem św. Michała. Mijamy Naborów, za którym czeka nas ostatnia niespodzianka: ostry podjazd pod górę a później już tylko przyjemny zjazd i jesteśmy w Brzegu. Ul. Naborowską dojeżdżamy do Al.Jerozolimskich (skręt w prawo) , potem w lewo do Kolejowej i już po chwili jesteśmy u celu - punktu startowego. Wycieczka była bardzo ciężka, bo od Lubiąża wiał silny wiatr w twarz, ale przecież nie jest tak codziennie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ścinawa - Wołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 2 603 m

Suma zjazdów: 2 584 m Rowerzystom ze Zduńskiej Woli trasę poleca Wielogorski Lokalnymi drogami przez pola, łąki, lasy, wioseczki ze Ścinawy do Wołowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zduńskiej Woli

🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Dolinę Baryczy DOT54 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 137,72 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 647 m

Suma zjazdów: 677 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Dolnoslaska_OT Długodystansowa trasa biegnąca Doliną Baryczy. Część dolnośląska zaczyna się w Odolanowie, a kończy w Wyszanowie, przy ujściu Baryczy. Całkowita długość trasy to 143 km. Szlak wytyczony po drogach gruntowych oraz mniej obciążonych ruchem drogach asfaltowych. Bardzo starannie oznakowany. Miejscami wybitny, miejscami wyraźnie słabszy. Ale zdecydowanie wart zrobienia w całości. Najprościej, ze względów logistycznych, podzielić go na dwa lub trzy etapy, korzystając przy tym z komunikacji kolejowej (ze stacji Wrocław Główny wychodzi to bezproblemowo).

Etap 1. Odolanów-Milicz Pierwszych 12 km do Wróblińca to formalność - jazda asfaltową drogą przez pola. Dalej wjeżdżamy w las i zaraz później w kompleks Stawów Potasznia. To mniej znane i zdecydowanie rzadziej odwiedzane obiekty. Co nie oznacza, że mniej ciekawe, wprost przeciwnie, to jedno z moich ulubionych miejsc. Droga przez parę najbliższych kilometrów biegnie tuż obok wody. Po "wstawce" polnej lądujemy obok równie spektakularnego zespołu w Krośnicach, a dalej w Grabownicy. Przed nami jeszcze Ruda Milicka i Milcz. Razem 41 km i, jak to się teraz mówi, jest "grubo". Naprawdę grubo.

Etap 2. Milicz-Żmigród Lepiej jest nawet zacząć w Żmigrodzie. Po prostu rano trudniej dostać się pociągiem do Milicza (łatwiej wrócić po południu). Ale opis będę kontynuował zgodnie z biegiem rzeki. Czeka nas kolejne 41 km trasy. Pierwsze 20 kilometrów to jazda w lesie lub po polach, w większości wydzieloną, luksusową drogą rowerową. Po drodze mamy do zaliczenia parę atrakcji turystycznych (Kaszowo, Postolin). Od Łąk wjeżdżamy w wielkie kompleksy Stawów Milickich: Ruda Sułowska, Grabówka, Radziądz i Ruda Żmigrodzka. To crème de la crème (opisane już w DOT51, DOT52, DOT53). Jeśli wykroimy odrobinę czasu, to Zamek w Żmigrodzie i towarzyszący mu przepiękny park będą zgrabnym zwieńczeniem dnia.

Etap 3. Żmigród - Wyszanów (Głogów) Najdłuższy fragment trasy - 61 km (plus jeszcze 15 km do stacji kolejowej). Pierwsza część (do Wąsoszy) to jazda polami i lasami. Wrażenie psuje, dość nieprzyjemna, kostka na odcinku Pobiel - Wąsosz (jakieś 4-5 km). Później robi się coraz lepiej, za miastem długo jedziemy sympatycznymi asfaltami. Dalej, sporo za Wierzowicami Wielkimi, wpadamy w teren i ten kawałek (do Ryczenia) jest wprost znakomity. Później trafiamy głównie na spokojne asfalty wśród rozległych pól i troszkę gruntowych duktów leśnych. Uwaga, na odcinku Osetno-Szaszorów jest fragment, gdzie poruszamy się ledwo widoczną ścieżką wśród traw. Na szczęście czeka nas wielki finał - ujście Baryczy do Odry! Możemy łatwo znaleźć się po obydwu stronach rzeki, choć widok od północy jest zdecydowanie bardziej imponujący. Po krótszej bądź dłuższej przerwie czeka nas jeszcze dojazd do dworca w Głogowie. Wykorzystamy tu niebieski szlak ORT. Do końca będzie więc bardzo ładnie.

🚲 Trasa rowerowa: Oborniki Śląskie - Pierwoszów Miłocin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,64 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 2 392 m

Suma zjazdów: 2 392 m Trasę dla rowerzystów ze Zduńskiej Woli poleca Wielogorski Trasa ciekawa, urozmaicona, polecam!

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Zduńskiej Woli

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower? Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje.

Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Jak rzeszowianie spędzają wakacje