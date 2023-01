Ścieżki rowerowej na Kilińskiego w Zduńskiej Woli już nie ma, oznakowanie się pokazało

Na ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli już nie ma ścieżki rowerowej. Pod koniec listopada zniknęło oznakowani pionowe, a poziome zostało zamalowane. To oznacza, że kierowcy znów mogą parkować wzdłuż jezdni. Drogi dla rowerów formalnie już tam nie ma, ale jadących może jeszcze wprowadzać w błąd wymalowana linia i ideogram roweru na jezdni.

Oznakowanie poziome ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Łaskiej do Srebrnej na prawej nitce oraz od Żeromskiego do Łaskiej na lewej jezdni zostało zlikwidowane pod koniec listopada. Zamalowano je farbą na czarno. PZD zapowiada, że będzie to malowanie poprawiać, a kierowcy powinni kierować się oznakowaniem pionowym. Zgodnie ze znakami, ścieżki rowerowej tam nie ma, a parkowanie jest dozwolone w oznaczonych miejscach.