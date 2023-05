Seniorzy z DK Lokator w Zduńskiej Woli mogą się pochwalić nie lada aktywnością. Mieli spotkanie pod chmurką, z muzyką i dziećmi. ZDJĘCIA

Ostatnie spotkanie uczestników Osiedlowego Klubu Seniora działającego przy Domu Kultury Lokator w Zduńskiej Woli miało miejsce w plenerze. Zabawę pod chmurką i w otoczeniu zieleni uświetniło ognisko i pieczone kiełbaski.

Wcześniej seniorzy z Lokatora mieli okazję do spotkania z muzyką. Tę graną na żywo zapewnił klubowiczom Stanisław Radomski.

Seniorzy z OKS Lokator w maju uczestniczyli w jeszcze innym sympatycznym spotkaniu. Klubowicze przyjęli zaproszenie od zaprzyjaźnionej grupy „Lisków" z Przedszkola Nr 3 w Zduńskiej Woli na wspólne zabawy ruchowo- taneczne. - Razem ćwiczyliśmy, tańczyliśmy i śpiewaliśmy, po prostu dobrze się bawiliśmy. Wiek to tylko cyfra, najważniejsze, jak się czujesz w środku. Dzisiaj w przedszkolu były same wesołe, rozbrykane małe i duże dzieci – zapewnia z uśmiechem DK Lokator zapraszając kolejnych seniorów do dołączenia do OSK.