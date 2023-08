Sierpień 2023 w Zduńskiej Woli: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

Motocyklowa podróż na Przylądek Północny, czyli do Nordcapp w Norwegii była jego marzeniem. Teraz spełnionym. Zduńskowolanin Piotr Bendkowski, nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach przemierzył samotnie na motocyklu ponad 6,5 tysiąca kilometrów, by spełnić podróżnicze marzenie życia. Wrażenia z wyprawy opisał na swoim podróżniczym blogu.

Święto Kwiatów jak zwykle przyciągnęło do Karsznic tłumy. Dzisiaj, w niedzielę, 30 lipca była okazja, by zaopatrzyć się w kwiaty i inne rośliny na tradycyjnym targu kwiatowym. Dodatkową atrakcja dopołudniowej części imprezy była wystawa modeli samochodzików zabytkowych w karsznickim domu kultury.

Od poniedziałku, 31 lipca, zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Złotej, Prostej i Szymanowskiego w Zduńskiej Woli. Rozpoczyna się tam budowa ronda. Przebudowa skrzyżowania Prostej, Złotej i Szymanowskiego to część dużego projektu za 15 mln zł , na jaki miasto dostało 12 mln zł z Polskiego Ładu. Będą wyznaczone objazdy.

Święto Kwiatów w Karsznicach rozpoczęło się koncertowo. Trzydniową imprezę zainaugurowało w piątek 28 lipca alternatywne granie w sali widowiskowej filii Miejskiego Domu Kultury. Święto Kwiatów potrwa do niedzieli, 30 lipca

Kajaki, motocykle, quady, biegi, znakowanie rowerów, plac zabaw, stoiska gastronomiczne. To kilka z atrakcji, jakie czekały na pikniku Sportowa Kępina, na jaki z okazji swojego 50-lecia zaprosił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Nowa ulica powstaje w Zduńskiej Woli. Ta nowa arteria od ul. Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej pozwoli otworzyć nowe tereny dla rozwoju miasta. Ma być gotowa do końca roku.

Remont dworcowego budynku w Zduńskiej Woli trwać będzie do grudnia ale już widać, jak będzie wyglądał po modernizacji. Ten zabytkowy obiekt odzyskuje powoli dawny blask

Który pediatra jest najlepszy w Łódzkiem? Wybór lekarza dla dzieci często spędza rodzicom sen z powiek. Każdemu zależy na tym, by ich dzieckiem zajmował się najlepszy specjalista. Zobacz listę najlepiej ocenianych specjalistów w serwisie Znanylekarz.pl.

Tragedia we wsi Wrząca w gminie Błaszki. Zawalił się strop budynku inwentarskiego przygniatając około 150 świń. Strażakom udało się uratować 11 zwierząt.

Święto Kwiatów w Karsznicach to jedna z najciekawszych imprez w Zduńskiej Woli, która przyciąga do Karsznic tłumy. Będzie już po raz 15. W tym roku potrwa przez 3 dni, od 28 do 30 lipca. Po raz pierwszy impreza będzie trwała przez trzy dni. W galerii zdjęć przypominamy, jak było podczas Święta Kwiatów w ciągu ostatnich 12 lat.

Zabawowo minął weekend w Poddębicach. Do miasta gorących źródeł zawitała Letnia Scena Eski. Tłumnie zgromadzonej publiczności zaprezentowały się cztery zespoły. Przypomnijmy najlepsze zdjęcia z zabawy. W tekście znaleźć można linki z pełnymi fotorelacjami z koncertów.