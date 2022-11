Składowisko odpadów w Zduńskiej Woli nie powstanie. Będzie plan zagospodarowania dla Szadkowskiej i Przemysłowej Agnieszka Olejniczak

Rada miasta postanowiła o przystąpieniu do stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Szadkowskiej i Przemysłowej w Zduńskiej Woli. To reakcja na wydarzenia wokół planowanej budowy składowiska niebezpiecznych odpadów na działce przy ul. Szadkowskiej. Odbyły się uliczne protesty przeciwko tej inwestycji, powstała petycja do samorządu. Na miejskiej sesji wystąpili z prośbą o działanie mieszkańcy Zduńskiej Woli.