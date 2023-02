Skwer im. Pawła Królikowskiego w Zduńskiej Woli w konkursie "Inwestycja z perspektywą"

Skwer Pawła Królikowskiego w Zduńskiej Woli w konkursie

Skwer Pawła Królikowskiego został nominowany do nagrody Polskiej Agencji Prasowej. Internetowe głosowanie trwa do 10 lutego.

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej nominował skwer Pawła Królikowskiego do nagrody w konkursie „Inwestycja z perspektywą”. Najlepszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Funduszy Europejskich wybiorą internauci. Elektroniczne głosowanie potrwa do 10 lutego do godziny 16:00. Strona dopuszcza wielokrotne głosowanie. Trzeba tylko wpisać kod captcha.

Zagłosować na Skwer Królikowskiego można pod tym linkiem: https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/zdunska-wola-skwer-im-pawla