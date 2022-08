Śmiertelny wypadek i kolizje na drogach w Zduńskiej Woli w długi weekend Agnieszka Olejniczak

Śmiertelny wypadek na S8 to najtragiczniejsze wydarzenia, do jakiego doszło na drogach powiatu zduńskowolskiego w długi weekend od 12 do 15 sierpnia 2022. Podczas weekendu, jak informuje policja, zdarzyły się również kolizje, nietrzeźwy kierujący i pieszy, który wtargnął wprost pod jadący samochód.