Śnieżna i świąteczna Zduńska Wola wieczorową porą ZDJĘCIA Włodzimierz Rychliński

Choć ośnieżona, to urokliwie i malowniczo prezentuje się Zduńska Wola ozdobiona świątecznymi dekoracjami. Mroźna pogoda może niektórych zniechęcać do spacerów, ale warto się przełamać i wyjść z domu. Po to, by móc się jeszcze nacieszyć wieczornymi widokami, jakie serwuje natura.