Sobotni wieczór pełen sportowych emocji. Siatkarki zagrają przed własną publicznością

Zawodniczki UKS As Zduńska Wola wracają do gry. Liderki 3 ligi w najbliższą sobotę zmierzą się we własnej hali z UKS Ozorków. Będzie to pierwszy domowy mecz zduńskowolanek w 2024 roku, a zarazem przedostatni mecz tej rundy.

Siatkarki są niekwestionowaną rewelacją tego sezonu. Zduńskowolanki po 8 kolejkach z kompletem punktów zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Najbliższy mecz zaplanowany został na sobotę 10 lutego. Pierwszy gwizdek w hali sportowej przy ulicy Łaskiej 84 zabrzmi o godzinie 18:00.