Spalarnia odpadów w Zduńskiej Woli. Rozprawa administracyjna - spotkanie z mieszkańcami ZDJĘCIA

Na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa zaprosił prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora. Jak mówił chciał poznać wszystkie za i przeciw oraz opinie mieszkańców.

Właśnie do prezydenta miasta należy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Elektrociepłowni. Rozprawa administracyjna nie rozstrzyga o realizacji inwestycji, ale jest elementem postępowania administracyjnego. Podczas tego spotkania mieszkańcy chętnie zadawali pytania dotyczące ewentualnej spalarni odpadów. Swoje wnioski i uwagi do projektu decyzji środowiskowej mogą jeszcze składać do 16 listopada w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola.O TYM TUTAJ.

Przed spotkaniem działacze Zielonej Woli zbierali podpisy pod petycją przeciwko planom budowy spalarni. Podczas spotkania zaproponowali nawet by w sprawie budowy spalarni odpadów rozpisać referendum.