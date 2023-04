Sportowa niedziela dla Kingi. Na Kępiną w Zduńskiej Woli był aktywny wypoczynek i pomoc dla 15-latki, która walczy, by stanąć na nogach FOTO

A – jak z ulgą podkreśla mama Kingi – jest wielka szansa, by to się udało. - Lekarze rokują, że po tej operacji Kinga stanie na nogi i kręgosłup nie będzie tak krzywić.

Akcję zorganizowano dla Kingi Grześkowiak . 15-latka cierpi na wrodzoną sztywność stawów, która unieruchomiła ją na wózku inwalidzkim. Dziewczyna od lat walczy o to, by móc poruszać się o własnych siłach. Te starania są już na finalnej prostej. Obecnie zbierane są pieniądze na ostatnią operację, dzięki której będzie mogła wreszcie stanąć na nogach o własnych siłach.

W ramach „Sportowej niedzieli dla Kingi” zorganizowano rajd rowerowy, biegi i zajęcia z jogi. Jak przypomina inicjatorka imprezy Katarzyna Duniec , która poprowadziła ćwiczenia rozciągające to nie jedyna akcja na rzecz Kingi, którą udało się przeprowadzić, by zebrać pieniądze na kosztowne leczenie, ale potrzebny jest jeszcze jeden zryw. - Trzeba zdobyć jeszcze kwotę rzędu ponad 300 tysięcy złotych na piętnastą operację, by Kinga mogła chodzić już samodzielnie bez pomocy wózka czy opiekuna. Brakuje nam jeszcze około 70 tysięcy złotych, stąd pomysł na aktywną niedzielę. Kinga jest bardzo mądrą i zdolną dziewczyną, która ma swoje cele i marzenia. Mamy nadzieję, że to wszystko uda się zrealizować, ale trzeba jej w tym pomóc.

Szczególna frajda czekały na biegaczy. 6-kilometrową trasę mogli pokonać w towarzystwie ultramaratończyka i rekordzisty Księgi Guinnessa Marcina Józefaciuka. Jak z uśmiechem przytakuje, aktywność naturalnie łączy się z chęcią pomocy potrzebującym, bo wyciąga z człowieka to co najlepsze. I udział w podobnej imprezie jak tej dla Kingi to podwójna satysfakcja. - To daje prawdziwego powera i trochę łechce nasze sportowe ego, że robimy coś nie tylko dla siebie, ale dla drugiej osoby. Nam z kolei sama obecność Kingi też dała dużo mocy.

Gościa „Sportowej niedzieli dla Kingi” w najbliższym czasie czeka kolejne wyzwanie. Na 600-lecie Łodzi – jak zapowiada - przez 6 miesięcy będzie biegał po 60 kilometrów dziennie, by po tym czasie pochwalić się, że pokonał odległość równą obwodowi księżyca. Jeszcze wcześniej, na początku maja czeka go 24-godzinny bieg, a cztery dni później 48-godzinny. Jak przekonać tych początkujących, że już może nie aż takie, ale drobniejsze wyzwania są w jego zasięgu? - Ja tak naprawdę biegam dopiero od czterech lat, wszystko jest więc możliwe. Już przekroczenie stopą progu drzwi, by wyjść na dwór i poćwiczyć jest sukcesem. Najważniejsze, żeby w ogóle wyjść, a potem cieszyć się, gdy po treningu endorfiny uderzają do głowy.