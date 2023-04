„Sportowa niedziela dla Kingi” w Zduńskiej Woli. Wsparcie dla chorej 15-latki, która dzielnie walczy o to, by stanąć na własnych nogach

Sportowa niedziela dla Kingi”. Jaki program wydarzenia? Organizatorzy przedstawiają

„SPORTOWA NIEDZIELA DLA KINGI" - za sprawą przyjaciół oraz rodziny spotykamy się 23.04.2023r. w Zduńskiej Woli dla Kingi. Mamy do wyboru:

Kinga marzy, by stanąć na nogi. Jest internetowa zbiórka

Kinga - jak podkreślają organizatorzy wydarzenia - jest pozytywnie nastawioną do życia 15-latką. Od urodzenia choruje na artrogrypozę (wrodzoną sztywność stawów). Choroba unieruchomiła Ją na wózku inwalidzkim, co z kolei doprowadziło do wielu poważnych chorób współistniejących (deformacja sylwetki, przykurcze, ucisk na inne narządy, trudności z oddychaniem, nieustanny ból).

Kinga przeszła już tak wiele (14 operacji) – zdaniem lekarzy, jest na ostatniej prostej do uzyskania sprawności i samodzielności. Marzy, aby stanąć na nogi, ukończyć liceum, zostać lekarzem i… zabrać rodzinę i przyjaciół na dłuuugi spacer…

Kinga Grześkowiak jest podopieczną m.in. fundacji Siepomaga, Caritas. Za ich pośrednictwem, organizowane są zbiórki na leczenie, operacje i rehabilitacje. Koszt operacji to kwota 317 tyś. PLN. Do sukcesu brakuje jeszcze 70 tyś. PLN.

