Sposób na blokadę składowiska odpadów w Zduńskiej Woli? Miasto będzie tworzyć plan zagospodarowania Agnieszka Olejniczak

Mieszkańcy Zduńskiej Woli oczekują działania ze strony władz miasta w sprawie planowanej budowy składowiska niebezpiecznych odpadów na działce przy ul. Szadkowskiej. Odbyły się uliczne protesty przeciwko tej inwestycji, powstała petycja do samorządu. Teraz ruch jest po stronie miasta. Samorząd ma przystąpić do tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu miasta. Czy to zablokuje plany inwestora?