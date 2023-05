Sprawa wycinki drzew w Lesie Paprockim. Samorządy wsparły mieszkańców ZDJĘCIA

Las Paprocki uważany jest za mieszkańców Zduńskiej Woli za płuca miasta. Stąd zaniepokojenie wycinką drzew, jaka prowadzona jest już od kilku lat. Ostatnio ogromny sprzeciw mieszkańców wywołało oznakowanie kolejnych leśnych drzew do wycinki. Zorganizowane zostały akcje, by przekonać Nadleśnictwo Kolumna do zaniechania przetrzebiania Lasu Paprockiego.

W Zduńskiej Woli pojawiły się plakaty z hasłami " Zamiast ścinać, chrońcie", a oznaczone do wycinki drzewa zostały obwiązane przez mieszkańców białymi szarfami.