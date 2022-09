Stulecie Szkoły Podstawowej w Marzeninie „100-letni kaganek” ZDJĘCIA

Stulecie Szkoły Podstawowej w Marzeninie „100 letni kaganek”

Szkoła Powszechna w Marzeninie wzięła swój początek od nauczania w prywatnym domu państwa Fraszków. Były to czasy, kiedy Polska była pod zaborami. 100 letni kaganek zaś odnosi się do szerzenia wiedzy i jest symbolem setek absolwentów, którzy pozyskali tu wiedzę. Jubileuszowa uroczystość to czas, gdzie przeszłość spotkała się z teraźniejszością. 100 razy witano tu wrześniowy początek roku szkolnego i 100 razy cieszono wakacjami i czterema porami roku.

Każdego roku witaliśmy tu dzieci niepewne i nieśmiałe. Z upływem lat dojrzewały, stawały się nastolatkami i opuszczały nasze mury, by dalej się kształcić i rozwijać, pracować - po prostu żyć - mówiła prowadząca uroczystość Sławomira Szadkowska, nauczycielka języka polskiego w szkole w Marzeninie.

100-lecie szkoły rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w pobliskim kościele. Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta, szkolne i strażackie poczty sztandarowe oraz oprawa muzyczna mszy przygotowana przez szkołę. Po niej wszyscy marszowym krokiem przemieścili się na boisko szkolne. Po krótkim powitaniu, odsłonięciu pamiątkowych głazów i przemówieniach organizatorzy zaprosili wszystkich na smakowite, okazałe, jubileuszowe torty.