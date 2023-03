Świąteczne warsztaty, koncert, teatr, taneczne przedstawienie. Na co zaprasza w najbliższe dni MDK Ratusz w Zduńskiej Woli?

Jakie są poszczególne propozycje Miejskiego Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli?

– Zapis wierszy to nie tylko same słowa, potrzebne jest warsztatowe ich opracowanie. Internet nie może tego zapewnić. Dobrze jest zaufać i polegać na wiedzy i umiejętnościach pisarskich doświadczonych już literatów – dodaje poetka.

Na spektakl zapraszamy 1 kwietnia o godz. 18:00 do sali widowiskowej filii MDK, os. Karsznice. Bilety: 10 zł do nabycia w kasie MDK Ratusz i online LINK TUTAJ. KLIKNIJ

W tym roku mija 15 lat odkąd na tanecznej mapie Zduńskiej Woli pojawiło się nazwisko Izabeli Wartalskiej. Z tej okazji tancerze Studia Tańca Gossip przygotowują przedstawienie taneczne pt. ,,Britney Show”.

Usłyszycie największe hity gwiazdy popu Britney Spears w wykonaniu Gabrieli Stasiak w choreografii przygotowanej przez tancerzy Studia Tańca Gossip, m. in.: takie jak: ,,Baby One More Time”, ,,Toxic, Womanizer”, ,,Oops I Didnt, Lucky”.

Przedstawienie taneczne powstaje z okazji 15-lecia pracy zawodowej Izabeli Wartalskiej.

Tancerka związana jest z Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli od 7 roku życia. Uczęszczała na zajęcia taneczne do zespołu ,,Kontra”, następnie do zespołu ,,Modest”.

W wieku 18. lat otrzymała pracę jako instruktor tańca w MDK Zduńska Wola. Związana z MDK do 2017 roku.

W 2015 roku otworzyła małe Studio Tańca Gossip, które prężnie działa od 2017 r. do dziś.