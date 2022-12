Sylwestrowa noc by była bezpieczna. Policja w Zduńskiej Woli przypomina o zasadach

Co roku w okolicy Sylwestra i Nowego Roku dochodzi do wypadków związanych z użyciem fajerwerków. Przyczyną większości tego typu zdarzeń jest nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa.

Oto jakie zagrożenia mogą się pojawić w związku pokazem sztucznych ogni. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może być przyczyną groźnych wypadków nie tylko odpalającego, ale także osób postronnych. Najczęstsze obrażenia to oparzenia twarzy i rąk. Zdarzają się także ciężkie urazy, takie jak: amputowane palce, dłonie, uszkodzenie wzroku.

Głośny huk petard może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia słuchu ludzi oraz zwierząt, które są szczególnie wrażliwe na dźwięki. Apelujemy, by ograniczyć używanie petard hukowych z uwagi na zwierzęta, dla których hałas i wystrzały mogą powodować traumatyczne przeżycia.

To nie przypadek, że 1 stycznia roi się na ulicach od bezpańskich psów. Fajerwerki doprowadzają zwierzęta do paniki, skłaniając wiele z nich do ucieczki z domu. Zwierzęta nie mają świadomości, że ten hałas nie zwiastuje dla nich zagrożenia. Uciekają, gdy tylko usłyszą pierwszy wystrzał. Mają bardziej wyostrzony słuch niż ludzie, dlatego wybuchy petard odczuwają jako ból fizyczny.