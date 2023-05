Szkoła muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli rozpoczęła nabór ZDJĘCIA

Szkoła muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli rozpoczęła nabór na rok szkolny 2023/24

Jak co roku, z wielką przyjemnością i nadzieją, że będą tłumy chętnych, chcemy powitać w naszej szkole dzieci i młodzież, których interesuje muzyka i marzą o grze na jakimś instrumencie. Zachęcamy do podjęcia nauki w naszej wyjątkowej – jak o niej mówią - szkole, prawdziwej skarbnicy utalentowanych, wrażliwych, pomysłowych, obdarzonych wieloma innymi jeszcze zdolnościami dzieci i młodzieży. Wprowadzamy dzieci w świat muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście przede wszystkim uczymy gry na instrumentach, ale jest to tylko jedna z umiejętności, które dziecko wyniesie ze szkoły muzycznej

– zachęca dyrekcja PSM.

Kandydaci do szkoły I stopnia proszeni są o wypełnienie i przesłanie wniosku o przyjęcie do PSM I stopnia w Zduńskiej Woli ( wszystkie dokumenty tutaj: rekrutacja). Szczegóły można znaleźć w galerii zdjęć.

Kwestionariusze będą przyjmowane do 25 maja.