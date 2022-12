Szkoła Podstawowa nr 10 w Zduńskiej Woli. Pamiętacie, jak tam było? STARE ZDJĘCIA

Co może łączyć dziennikarza Wojciecha Jagielskiego, piosenkarkę Magdę Femme, cenionych lekarzy, sportowców, samorządowców? To Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli . Właśnie tam zdobywali wykształcenie. Przez kilka dekad w SP 10 zachodziły duże zmiany. Dzieje tej szkoły są bardzo bogate i interesujące.

W archiwach Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli znaleźć można m.in. takie informacje:

Zaczątkiem placówki była powstała w 1947 roku Szkoła Ćwiczeń. Mieściła się ona w budynku przy ul. Ogrodowej. W latach 1947-1950 pełniła ona funkcję warsztatu praktyk pedagogicznych Państwowego Liceum Pedagogicznego. Od 24 maja 1949 r. Szkoła Ćwiczeń rozpoczęła pracę w budynku dawnej szkoły niemieckiej wybudowanej przez członków gminy ewangelickiej w 1895 r. przy ul. Aleje Kościuszki. Od roku 1950 Szkoła Ćwiczeń i Liceum Pedagogiczne rozpoczęły pracę w jednym budynku przy zbiegu ulic Łaskiej 61 i Szkolnej 1 zajmując pomieszczenia od ul. Szkolnej i części ul. Łaskiej. Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej obu szkół odbyło się 11 września 1951 r. W roku 1954 w Szkole Ćwiczeń kształciło się 312 uczniów w 9 oddziałach . Pracowało w niej początkowo 10 pedagogów , wymiennie z nauczycielami Liceum Pedagogicznego. Kierownikiem placówki, od momentu jej powstania, do 1965 r. była Bronisława Gadzinowska. W roku 1964 Szkoła Ćwiczeń otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa nr 10. Tak więc w latach 1964-1968 szkoła używała dwóch tytułów: Szkoła Ćwiczeń i Szkoła Podstawowa nr 10.

Od roku szkolnego 1965/1966 funkcję kierownika szkoły pełnił Stanisław Urbaś. Za jego kadencji nastąpiło przeniesienie placówki do nowego gmachu przy ul.Zielonej 46a. Oficjalne przekazanie budynku do użytku szkolnego nastąpiło 2 października 1966r. Powstało wówczas 15 oddziałów a zajęcia podjęto w trzech ciągach nauczania. W nowej szkole do pracy przystąpiło 18 nauczycieli i 10 pracowników administracji szkolnej. W roku szkolnym 1966/1967 na terenie szkoły powstała pierwsza drużyna zuchowa ZHP , prowadzona przez Krystynę Owczarek. W czerwcu 1968r. ,wraz z likwidacją Państwowego Liceum Pedagogicznego, Szkoła Podstawowa nr 10 przestała pełnić obowiązki Szkoły Ćwiczeń. Od tego momentu rozpoczął się w życiu szkoły nowy etap pracy, jako samodzielnej placówki oświatowo-wychowawczej.