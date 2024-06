Szkoła w Wojsławicach znalazła się w prestiżowym europejskim gronie ZDJĘCIA

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach zdobył jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w edukacji przedsiębiorczości w Europie. Nagroda JA Europe Entrepreneurial School Awards 2024, przyznana dotąd tylko 31 szkołom w Europie trafiła również do szkoły z powiatu zduńskowolskiego.

Nie jest to zwykła nagroda. JA Europe Entrepreneurial School Awards wyróżnia szkoły za ich nieprzeciętne zaangażowanie w rozwój umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach jest jednym z zaledwie 11 szkół zawodowych w Europie, które zostały uhonorowane w tym roku. To prawdziwe świadectwo ich innowacyjnego podejścia do edukacji.

Kryteria, na podstawie których przyznawana jest nagroda Entrepreneurial School Award, obejmują m.in. aktywne zaangażowanie nauczycieli i uczniów, dostępność dedykowanych zasobów, zaangażowanie społeczności oraz rozwój zawodowy. Szkoły te, w tym Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, stawiają na edukację przedsiębiorczości jako fundament, który pozwala młodym ludziom rozwijać swoje umiejętności i przygotować się do przyszłych wyzwań zawodowych.

Nagroda JA Europe Entrepreneurial School Awards ma na celu wyróżnienie szkół, które wprowadzają innowacyjne metody nauczania, inspirują uczniów do myślenia poza schematami i kształtują przyszłych liderów. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach z powodzeniem realizuje te cele, co potwierdza prestiżowe wyróżnienie.