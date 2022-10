Szpital w Zduńskiej Woli przechodzi zmiany. Po remoncie są ginekologia, pediatria ZDJĘCIA

Szpital w Zduńskiej Woli przechodzi zmiany. Po remoncie są ginekologia, pediatria

Ginekologia znajduje się teraz na drugim piętrze głównego budynku szpitala. W odnowionych salach znacznie poprawiły się warunki. Są w nich dwa, trzy łóżka, co znacznie wpływa na komfort przebywających tam kobiet. Równolegle trwały prace w pomieszczeniach, gdzie wcześniej była ginekologia. Teraz jest tam pediatria. W ten sposób zrealizowane został zamierzenia, o jakich myślano w szpitalu od kilku lat. Chodziło o to, by w jednym miejscu zlokalizować ginekologię, położnictwo, neonatologię i pediatrię. Głównym celem tego zdania była nie tylko zmiana warunków, w jakich przebywają pacjentki, ale także poprawa komfortu psychicznego pań. Jest to bardzo istotne w przebiegu leczenia.