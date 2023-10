Tak szkoła podstawowa w Czechach pod Zduńską Wolą świętowała dzień patrona ZDJĘCIA

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach obchody Dnia Patrona rozpoczął w czwartek, 12 października od pielgrzymki na Jasną Górę. Grupa uczniów klas siódmych wraz z opiekunami uczestniczyła w XXIII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II .

W szkole też nie zabrakło akcentów związanych z Janem Pawłem II. Uczniowie przygotowali prace plastyczne upamiętniające patrona.

Natomiast podczas Dnia Papieskiego uczniowie uczestniczyli w zbiórce Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jako wolontariusze zbierali pieniądze na fundusz stypendialny dla młodzieży z ubogich środowisk. O TEJ AKCJI TUTAJ

Ważnym punktem obchodów Dnia Patrona szkoły w Czechach była uroczysta msza.

Cała społeczność szkolna brała udział w uroczystej Mszy świętej, podczas której słowami:

My uczniowie Jana Pawła II chcemy dążyć do doskonałości na wzór naszego patrona. Obiecujemy troszczyć się o dobrą naukę, szanować innych, rozwijać talenty, kochać Boga i ojczyznę. odpowiedzieliśmy na wezwanie naszego patrona: Młodzi nie lękajcie się świętości. Wzbijcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych. Uwielbiajcie Boga waszym życiem!

Uroczystość przygotowali sami uczniowie, którzy we wstępie do mszy przypomnieli nam dziedzictwo św. Jana Pawła II i najciekawsze momenty pontyfikatu.

Młodzież poprzez słowo wiązane i wspólny śpiew zapewniła, że pamięć o Patronie szkoły jest zawsze żywa w naszych sercach. A Jego słowa i nauka będąca prowadzić nas przez życie - relacjonuje społeczność szkoły w Czechach.