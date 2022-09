Tak wyglądało rozpoczęcie roku w PRL: białe bluzki lub mundurki, apele, spotkania z nauczycielami w klasach. Zobacz archiwalne zdjęcia

Rozpoczęcie roku szkolnego wczoraj i dziś

Nie ma dużej różnicy między tym, jak dawniej obchodzono rozpoczęcie roku szkolnego, a jak to wygląda współcześnie. Początek roku szkolnego to dzień bez zajęć, na który uczniowie, często z rodzicami przychodzą odświętnie ubrani lub w mundurkach szkolnych. Otrzymują plan lekcji i pierwsze informacje dotyczące nowego roku szkolnego np. o nowych nauczycielach lub planowanych wycieczkach.

Jak ubrać się na rozpoczęcie roku szkolnego? Czy coś się zmieniło?

Białe koszule i bluzki, granatowe lub czarne spódnice oraz spodnie, to klasyczny strój galowy, zakładany od lat na rozpoczęcie roku szkolnego i inne ważne uroczystości akademickie. Kiedyś wymagania odnośnie stroju i wyglądu były dużo bardziej przestrzegane. Dziś, szczególnie w starszych klasach szkoły podstawowej lub w szkołach średnich, dzieci i młodzież mają większą swobodę dotyczącą wizerunku. Często zasady ubioru na uroczystości szkolne w tym na rozpoczęcie roku, są zawarte w regulaminie szkoły.

Dziś mundurki funkcjonują w nielicznych szkołach prywatnych, jednak np. szkoły mundurowe wymagają od uczniów noszenia munduru podczas uroczystości jak np. inauguracja roku szkolnego lub jego zakończenie. Tak ubrani uczniowie przychodzi 1 września do szkoły.

Szkoła zmienia się na wielu obszarach, nie zawsze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. System edukacji to pojemny temat, w którym jest jeszcze dużo do zrobienia. Brakuje wciąż rozwiązań problemów, z…

Apel na rozpoczęcie roku szkolnego

Apele, podczas których uczniowie stoją klasami w szeregach, a dyrektor oraz nauczyciele przemawiają do zebranych są oficjalną częścią uroczystości. Tak wygląda to także dziś w większości tradycyjnych szkół, tak to pamiętają nasi rodzice i dziadkowie.