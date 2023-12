Taka zima była w Zduńskiej Woli 100 lat temu - zimowe lata 20.i 30. ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Długie i mroźne zimy. Tak było 100 lat temu w Zduńskiej Woli.

Długie i mroźne zimy przewijają się we wspomnieniach zduńskowolan. W latach '20 i '30 XX w. zdarzały się zamiecie śnieżne, które zmieniały życie mieszkańców na kilka tygodni. Najczęściej na obrzeżach Zduńskiej Woli i w okolicznych wioskach, szalejące wichury zostawiały ogromne zaspy śniegu, utrudniające dojście do studni, a nawet wyjście z domów. Mieszkańcy zasypanych gospodarstw musieli kopać długie korytarze w śniegu, żeby wydostać się na zewnątrz zaspy, czy do najbliższych sąsiadów. - czytamy w publikacji Gabrieli Górskiej, kustosza Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.