Takie bajki tylko w SP 11 w Zduńskiej Woli. Nauczyciele wiedzą, co robić ZDJĘCIA Włodzimierz Rychliński

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to wielkie święto. Obchodzony jest prawdopodobnie we wszystkich szkołach i przedszkolach. Tak też było w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli. Zadbali o to nauczyciele.