Te miejsca w Zduńskiej Woli tak wyglądają już tylko na zdjęciach Google Street View

Zduńska Wola na Google Street View

Takie zdjęcia Zduńskiej Woli zobaczycie już tylko w Internecie

Widok Street View to wirtualne odzwierciedlenie otoczenia w Mapach Google, składające się z milionów panoramicznych zdjęć. Treści Street View pochodzą z dwóch źródeł – dostarczają je pracownicy Google oraz współtwórcy. Samochód Google przejeżdża przez miasto, fotografuje, a potem trafia to do internetu.

W Zduńskiej Woli ostatni raz zdjęcia do Google Street View robiono we wrześniu 2017 roku. Stąd są miejsca, które od tamtej pory zmieniły się nie do poznania. Prezentujemy to, co widać w Internecie, a w rzeczywistości jest już zupełnie inne.