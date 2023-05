Tężnia solankowa stanie jeszcze w tym roku w Parku Miejskim w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Tężnia solankowa w zduńskowolskim parku to jedno z zadań Budżetu Obywatelskiego na ten rok. Zduńskowolanie zdecydowali w głosowaniu, że chcą takiego urządzenia w centrum miasta.

Tężnia ma być miejscem relaksu, odprężenia i możliwości zadbania o zdrowie wszystkich mieszkańców Zduńskiej Woli. Na realizację przedsięwzięcia przewidziano ponad 400 tysięcy złotych.

Pomysłodawcy tego zadania do BO uzasadniali m.in., że usytuowanie jej w samym centrum miasta, w otoczeniu zieleni zapewni poczucie komfortu, odpoczynku i regeneracji. Co więcej, tężnia zwiększy atrakcyjność otoczenia, zachęci więcej osób do odwiedzenia Parku Miejskiego, stanowić będzie miejsce międzypokoleniowej integracji.

Konstrukcja tężni ma być zgodnie z obywatelskim projektem zbudowana z drewna i obłożona gałęziami tarniny, po których z góry będzie spływać solanka. Ukryta wewnątrz pompa służy rozpylaniu roztworu. Pod tężnią powinien znaleźć się basen do odbioru solanki.