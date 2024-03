To był już 20 Zduńskowolski Zjazd Serc ZDJĘCIA

To był już 20 Zjazd Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca nazywany też Zduńskowolskim Zjazdem Serc. Trwał od piątku, 22 marca do dzisiaj, czyli do 24 marca. Udział wzięło około 30 uczestników, którzy tradycyjnie mieszkali w hotelu „Biesiada".

mat. organizatora