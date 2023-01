To były najgłośniejsze wypadki i pożary w 2022 roku w Zduńskiej Woli i powiecie

Rok 2022 rozpoczął się w Zduńskiej Woli wydarzeniami, w jakich musieli interweniować strażacy oraz policja. Przypominamy co wydarzyło się w Zduńskiej Woli oraz powiecie zduńskowolskim w ubiegłym roku.

Skutki wichury w Zduńskiej Woli i powiecie - 20 interwencji strażaków

Groził wysadzeniem szpitala w Zduńskiej Woli i zabójstwem samorządowców

Ktoś rozesłał mejle z groźbami imiennie do prezydenta Zduńskiej Woli, starosty powiatu zduńskowoskiego oraz do urzędników i instytucji powiatowych. Ludziom grożono zabójstwem, a do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego trafił mejl z groźbą podłożenia ładunku wybuchowego.

Mejle pojawiły się w skrzynkach w poniedziałek, 31 stycznia po godz. 23. Do Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zawiadomienia złożono 1 lutego.