Toaleta w Parku Miejskim w Zduńskiej Woli już czynna ZDJĘCIA

Parkowa toaleta była nieczynna z powodu awarii, jaka spowodowana została prawdopodobnie przez siłową próbę otwarcia drzwi. W jednej z kabin ktoś wyrwał tak zwaną elektrozworę odpowiedzialną za zamykanie. By naprawić uszkodzenie, trzeba było wymienić całe urządzenie. Dodatkowo w drugiej został uszkodzony magnes, co powodowało, że także nie można było zamknąć drzwi.

Teraz można znów korzystać z toalety publicznej w parku miejskim w Zduńskiej Woli. Naprawiony został mechanizm automatycznie zamykający drzwi do obu kabin. Elektronika jest jednak dość wrażliwa, dlatego Urząd Miasta Zduńska Wola prosi mieszkańców o dokładne zapoznanie się z instrukcją otwierania. Chodzi o właściwe korzystanie z urządzenia tak, by nie doszło do kolejnej awarii.

Jak otworzyć drzwi i dostać się do toalety, opisano dokładnie na przednim panelu. Należy wrzucić monetę, a następnie nacisnąć przycisk zwalniający blokadę. Dopiero wtedy można pociągnąć za klamkę. Szarpanie bez zwolnienia magnetycznego zamka może powodować uszkodzenia - informuje zduńskowolski magistrat.