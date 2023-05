Tragiczny pożar w Zduńskiej Woli. Proces podpalacza ruszył w Sieradzu. 33-letni Robert S. odpowiada za śmierć trzech osób ZDJĘCIA

Proces sprawcy śmiertelnego pożaru w Zduńskiej Woli. Prokuratura: podpalacz dokonał zabójstwa

Zobacz w galerii zdjęcia z pierwszej rozprawy

Oskarżony: Nie potrafię wytłumaczyć, co mnie opętało

Robert S. odmówił składania wyjaśnień przed sądem. Odczytano więc jego zeznania złożone na różnych etapach śledztwa. Jak z nich wynika, był w związku z kobietą, która postanowiła wrócić do poprzedniego partnera, co stało się zarzewiem dalszych tragicznych wydarzeń. Awantury, pobicia, gróźb, a ostatecznie do podpalenia i śmiertelnego w skutkach pożaru.

- Biłem się z myślami, chciałem, aby wróciła do mnie. Wypity alkohol powodował, że rosła we mnie agresja. Byłem zły, że jest z innymi mężczyznami i nie chce ze mną rozmawiać. W pewnym momencie przyszła mi do głowy myśl, że podpalę drzwi wejściowe do tego mieszkania – wyjaśniał zapewniając przy tym, że... - nie chciałem nikomu zrobić krzywdy. Chciałem, aby oni wyszli z mieszkania. W sumie nie potrafię wytłumaczyć, co mnie opętało – wyjaśniał oskarżony w zeznaniach, odczytanych przez sędziego Jacka Klęka, przewodniczącego sędziowskiego składu.