Trasy nordic walking do 66 km od Zduńskiej Woli. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 26 - 27 listopada

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej . Powstał po roku 1915, kiedy to latem wojska niemieckie przerywając linię frontu ruszyły w kierunku na Warszawę i Dęblin. Doszło do zaciętych walk, wojska rosyjskie rozpoczęły odwrót. Cmentarz gromadzi prochy obu walczących stron, jak wskazują napisy na kamieniach nagrobnych, pochowano tu 76 Niemców i 124 Rosjan. Przed wejściem znajdują się mogiły dwóch żołnierzy AK.

Ultramaraton Leśna Doba to 24-godzinne zawody, których pierwsza edycja odbędzie się w dniach 14-15 października 2017 roku. Trasa prowadzi po pętli o długości ok. 13 km, z czego 11 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) i 2 km prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej. Zwycięzcą ultramaratonu zostaje ta osoba, która w ciągu 24 godzin przebiegnie najwięcej kilometrów (liczy się czas dotarcia do ostatniego punktu kontrolnego).