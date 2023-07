Trasy rowerowe do 66 km od Zduńskiej Woli. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 lipca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Zduńskiej Woli? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Zduńskiej Woli. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Zduńskiej Woli przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w okolicy Zduńskiej Woli We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Zduńskiej Woli, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Energ.W-wa 4 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 94,86 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 891 m Deiv poleca trasę rowerzystom ze Zduńskiej Woli Wyjazd z Powsina, Świątynia Opaczności Bożej, a w niej Panteon Wielkich Polaków. Przejazd mostem Siekierkowskim, a dalej trasą rowerową nad Wisłą do mostu Gdańskiego, kanał Żerański-wzdłuż kanału dojedziemy do Nieporętu nad Zalew Zegrzyński. Powrót do Powsina.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Ze Strzyżyny do Góry Kalwarii Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,23 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 223 m Trasę dla rowerzystów ze Zduńskiej Woli poleca Fotoimpresje

Na wycieczkę wyjechaliśmy z Warszawy pociągiem do stacji Sażyna, to jest drugi przystanek PKP za Warką w kierunku Radomia. Przygoda zaczęła się już na samym początku, gdy konduktor chciał nas wyrzucić z rowerami z pociągu, a następnie zagroził, że nie odjedzie z taka ilością rowerów "na pokładzie" Było nas około osiemdziesiąt osób, a pociąg składał się tylko z jednej jednostki. Nawet gdzieś dzwonił, ale musiał dostać odpowiedź nie taką, jakiej się spodziewał, bo ucichł i pociąg ruszył o planowej godzinie. Pierwszy odcinek trasy dość nieprzyjemny, oryginalne kocie łby na długości około 3 km przez las solidnie nami wytrzęsły, a potem było jeszcze gorzej. Drogi tak piaszczyste, że tylko najbardziej wytrwali na przystosowanych do tego rowerach dali radę przejechać, reszta z nas w pocie czoła przedzierała się, prowadząc rowery. Tak było niemal do Głowaczowa. Potem drogi były już asfaltowe i takimi dojechaliśmy do wsi Ryczywół. Stamtąd, nadrabiając kilka km, pojechaliśmy zobaczyć ujście rzeki Radomki do Wisły.

W drodze powrotnej pojechaliśmy do Magnuszewa i po odpoczynku dalej do Góry Kalwarii, skąd odebrał nas zaprzyjaźniony samochód, ale gdyby nie późna pora, prawdopodobnie wrócilibyśmy do Warszawy niebieskim szlakiem rowerowym .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wrocław ze wschodu na zachód Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 162 m

Suma zjazdów: 151 m Miwo poleca trasę mieszkańcom Zduńskiej Woli Trasę możemy podzielić na dwie zasadnicze części równe co do długości :

1) Część miejsca - która to prowadzi nas wrocławskimi uliczkami

2) Część szutrowa - która prowadzi nas walami wzdłuż Odry

Jest to trasa na której każdy znajdzie coś dla siebie , od pięknych mostów i zabytkowych budynków po śpiew ptaków i obcowanie z naturą( chodź w tej wersji trasy jest to najkrótsza część )

Startujemy przy centrum handlowym Factory Outlet, kierujemy sie do Parku Tysiąclecia aby jadąc wzdłuż wałów Ślęzy dotrzeć do ulicy Żernickiej – tu skręcamy w prawo . Po tym krótkim odcinku czekan nas mała przeprawa przez miasto. Z ulicy Żernickiej kierujemy się na ulicę Kołobrzeską a następnie Idzikowskiego . Ta ostatnia doprowadzi nas do Parku Zachodniego . W parku wybieramy jedną z wielu dostępnych alejek pamiętając aby kierować się w północny-zachód ( w stronę centrum ).

Zachowanie tego kierunku powinno doprowadzić nas w okolice mostu Milenijnego którym przeprawiamy się na drugi brzeg Odry.

Za mostem skręcamy w lewo kierując się w stronę wałów nowo wybudowanym „ślimakiem” . Będąc już na wałach odrę powinniśmy mieć po prawej stronie. Od tego momentu czeka nas kilkunastokilometrowa podróż wzdłuż Odry.

Rzekę po raz kolejny przekraczamy po dotarciu do ulicy Kochanowskiego jednak tylko w celu zmiany brzegu Odry od tego momenty będziemy poruszać się jej południowym brzegiem .

Po około 1 km po prawej stronie ukarze się nam wrocławskie Kilimandżaro , niewielka górka na której można rozpocząć swoją przygodą z MTB.

Po kilku minutach dalszej jazdy docieramy do Wyspy Opatowieckiej na której możemy zrobić sobie krótką przerwę .

Jeśli zaplanowaliśmy pokonanie tej trasy razem z dziećmi i nie jesteśmy ograniczeni czasem to na Wyspie Opatwowickiej znajduje się „Małpi Gaj” – może być to wapniała atrakcja dla najmłodszych jak i tych starszych uczestników wycieczki.

Po krótkim odpoczynku ruszamy wałami w dalszą drogę .

Na wysokości Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego opuszczamy wały Odry wracając na wrocławskie drogi.

Od tego momenty trasa jaką obierzecie uzależniona jest od waszej znajomości miasta , dla tych co nie poruszają się rowerem zbyt często mały skrót

-Z mostu Zwierzynieckiego skręcamy w lewo w wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego którym docieramy do mostu Grunwaldzkiego Za mostem kierujemy się na Plac Powstańców Warszawy a następnie ulicę Traugutta oraz Oławską

Będąc na wysokości Galerii Dominikańskiej za fosą skręcamy w lewo wjeżdżając w mały park aby dojechać do skrzyżowania ulicy Księcia Piotra Skargi z ulicą Teatralną.

Jadać cały czas wzdłuż fosy docieramy do Placu Orląt Lwowskich

Następnie ulicami : Braniborską oraz Strzegomską docieramy do nastego miejsca startu który tym samym jest końcem naszej trasy

Większość tras zamieszczanych przeze mnie są to pętle które umożliwiają wybranie startu w dowolnym miejscy znajdującym się najbliżej naszego domu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zduńskiej Woli

🚲 Trasa rowerowa: Turek "ZDROJKI" Trasa nr 5 piesza (żółty 1) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,42 km

Czas trwania wyprawy: 28 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 630 m Trasę dla rowerzystów ze Zduńskiej Woli poleca Zygonm Ścieżka dydaktycznej ZDROJKI nr 5 oznaczona na przewodnikach kolorem żółtym. Trasa idealna na niedzielny popołudniowy spacer lub krótką jazdę rowerem. Początek z parkingu leśnego nr 1-przy szosie do Władysławowa. Trasa łatwa, malownicza, w terenie leśnym. Wejście na Górę Grebera, w połowie trasy-na wzniesieniu Konstantynów-punkt widokowy na miasto.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Bystrzycy - 22 mostki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 96,84 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 026 m

Suma zjazdów: 1 027 m Trasę dla rowerzystów ze Zduńskiej Woli poleca Wicu

Początek wycieczki we Wrocławiu - pierwszy punkt na drodze to ujście Bystrzycy do Odry.

Koniec wycieczki na zaporze Bystrzycy w Mietkowie.

Następnie powrót do Wrocławia - z Kątów Wrocławskich pociągiem.

Są możliwe dwie modyfikacje trasy: powrót pociągiem z Mietkowa (dł. trasy ok 80 km)

powrót rowerem do Wrocławia (dł. trasy ok 120 km) Trasa w większości lasami i ścieżkami z daleka od uczęszczanych dróg. Dość często przecinając Bystrzycę - w sumie doliczyliśmy się 22 mostków.

Po drodze obowiązkowy przystanek w rewelacyjnej cukierni w Kątach Wrocławskich.

Statystyki:

Całkowity dystans: 97,36 km

Łączny czas: 8:37:42

Czas w ruchu: 6:00:08

Średnia prędkość: 11,28 km/h

Średnia prędkość ruchu: 16,22 km/h

Maksymalna prędkość: 34,00 km/h

Maksymalna wysokość: 225 m (stóp: 739)

Minimalna wysokość: 142 m (stóp: 466)

Różnica wysokości: 785 m (stóp: 2575)

Maksymalne nachylenie: 15%

Minimalne nachylenie: -13%

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Zduńskiej Woli. Lista warsztatów

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje.

Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Jak rzeszowianie spędzają wakacje