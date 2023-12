Trasy rowerowe do 66 km od Zduńskiej Woli. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Zduńskiej Woli? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Zduńskiej Woli. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Zduńskiej Woli warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe ze Zduńskiej Woli

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Zduńskiej Woli, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Zduńskiej Woli ma być 4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w Zduńskiej Woli ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 24%. 🚲 Trasa rowerowa: Po Kozienickim Parku Krajobrazowym Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,18 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 248 m

Suma zjazdów: 256 m Trasę dla rowerzystów ze Zduńskiej Woli poleca Maciejkicior87 Trasa po Kozienickim Parku Krajobrazowym. Poprowadzona ubitymi drogami gruntowymi, bądź leśnymi ścieżkami. Wzdłuż zalewu w Siczkach, poprowadzona jest asfaltowa ścieżka rowerowa. Asfaltem pojedziemy także w Jedlni Letnisko, oraz na odcinkach: od dawnej fabryki prochu, do końca wsi Huta/Kieszek, oraz od leśnego parkingu przed Kozłowem, do ściany lasu za Dąbrową Kozłowską.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wrocław ze wschodu na zachód Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 162 m

Suma zjazdów: 151 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Miwo Trasę możemy podzielić na dwie zasadnicze części równe co do długości :

1) Część miejsca - która to prowadzi nas wrocławskimi uliczkami

2) Część szutrowa - która prowadzi nas walami wzdłuż Odry

Jest to trasa na której każdy znajdzie coś dla siebie , od pięknych mostów i zabytkowych budynków po śpiew ptaków i obcowanie z naturą( chodź w tej wersji trasy jest to najkrótsza część ) Startujemy przy centrum handlowym Factory Outlet, kierujemy sie do Parku Tysiąclecia aby jadąc wzdłuż wałów Ślęzy dotrzeć do ulicy Żernickiej – tu skręcamy w prawo . Po tym krótkim odcinku czekan nas mała przeprawa przez miasto. Z ulicy Żernickiej kierujemy się na ulicę Kołobrzeską a następnie Idzikowskiego . Ta ostatnia doprowadzi nas do Parku Zachodniego . W parku wybieramy jedną z wielu dostępnych alejek pamiętając aby kierować się w północny-zachód ( w stronę centrum ).

Zachowanie tego kierunku powinno doprowadzić nas w okolice mostu Milenijnego którym przeprawiamy się na drugi brzeg Odry.

Za mostem skręcamy w lewo kierując się w stronę wałów nowo wybudowanym „ślimakiem” . Będąc już na wałach odrę powinniśmy mieć po prawej stronie. Od tego momentu czeka nas kilkunastokilometrowa podróż wzdłuż Odry.

Rzekę po raz kolejny przekraczamy po dotarciu do ulicy Kochanowskiego jednak tylko w celu zmiany brzegu Odry od tego momenty będziemy poruszać się jej południowym brzegiem .

Po około 1 km po prawej stronie ukarze się nam wrocławskie Kilimandżaro , niewielka górka na której można rozpocząć swoją przygodą z MTB.

Po kilku minutach dalszej jazdy docieramy do Wyspy Opatowieckiej na której możemy zrobić sobie krótką przerwę .

Jeśli zaplanowaliśmy pokonanie tej trasy razem z dziećmi i nie jesteśmy ograniczeni czasem to na Wyspie Opatwowickiej znajduje się „Małpi Gaj” – może być to wapniała atrakcja dla najmłodszych jak i tych starszych uczestników wycieczki.

Po krótkim odpoczynku ruszamy wałami w dalszą drogę .

Na wysokości Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego opuszczamy wały Odry wracając na wrocławskie drogi.

Od tego momenty trasa jaką obierzecie uzależniona jest od waszej znajomości miasta , dla tych co nie poruszają się rowerem zbyt często mały skrót

-Z mostu Zwierzynieckiego skręcamy w lewo w wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego którym docieramy do mostu Grunwaldzkiego Za mostem kierujemy się na Plac Powstańców Warszawy a następnie ulicę Traugutta oraz Oławską

Będąc na wysokości Galerii Dominikańskiej za fosą skręcamy w lewo wjeżdżając w mały park aby dojechać do skrzyżowania ulicy Księcia Piotra Skargi z ulicą Teatralną.

Jadać cały czas wzdłuż fosy docieramy do Placu Orląt Lwowskich

Następnie ulicami : Braniborską oraz Strzegomską docieramy do nastego miejsca startu który tym samym jest końcem naszej trasy

Większość tras zamieszczanych przeze mnie są to pętle które umożliwiają wybranie startu w dowolnym miejscy znajdującym się najbliżej naszego domu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Ring 40km: Oborniki Śląskie - Osolin - Bagno - Radecz - Rościsławice - Jary Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,64 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 362 m

Suma zjazdów: 366 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Remo_nt Malownicza trasa w 70% prowadząca drogami leśnymi. Piękne widoki, cisza i bliskość natury działa bardzo relaksująco. Na trasie oprócz widoków, znajdują się różne atrakcje turystyczne jak Klasztor Salwatorianów w Bagnie czy Wieża PPoż w Godzięcinie.

Trasa doskonała na rodzinne wycieczki rowerowe.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zduńskiej Woli

🚲 Trasa rowerowa: Wokół terenów wodonośnych Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,04 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 264 m

Suma zjazdów: 263 m Trasę dla rowerzystów ze Zduńskiej Woli poleca Jac.wos

Trasę rozpoczynamy przy przystani Zwierzynieckiej mając za plecami ulice Olszewskiego i most Zwierzyniecki. Do przystani wybudowanej w 1963r przybijają statki wycieczkowe. Jedziemy wzdłuż betonowego muru ZOO, mijając po prawej stronie nowoczesny jaz Szczytnicki z poduszką gumową napełnianą wodą, służący do regulacji wysokiego poziomu wody. Po 500m skręcamy w prawo na kładkę Zwierzyniecką, by przedostać się na drugi brzeg Odry. Kładka została zbudowana w 1976r na miejscu istniejącej do lat 60 XX wieku przeprawy promowej. Skręcamy w lewo. Jedąc ulicą Międzyrzecką po prawej stronie mijamy las Rakowiecki. Po dwu ostrych zakrętach, najpierw w lewo i zaraz w prawo ulica Międzyrzecka przechodzi w ulicę Opatowicką. Zaraz za drugim zakrętem po prawej stronie mijamy szerzej rozlewającą się w tym miejscu rzekę Oławę. Podążamy dalej mijając Nowy Dom. Za miejscowością jedziemy wzdłuż grobli Opatowickiej, która wraz z kanałem Opatowickim i kanałem Bocznym odgradza nas od wyspy Opatowickiej. Po prawej stronie rozciągają się pola uprawne z widocznymi zza drzew kominami elektrociepłowni w Siechnicach. Wyjeżdżając z Opatowic po prawej stronie można dostrzec masyw Ślęzy. Dojeżdżamy do Trestna zatrzymując się na początku miejscowości przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Naprzeciwko, za Odrą leży wieś Łany. Kościół został wybudowany w 1934r. Cała wieś bardzo ucierpiała w 1997r podczas powodzi. Tereny te znalazły się 2,5m pod wodą. W Trestnie skręcamy w prawo i wąską asfaltową drogą wśród pól podążamy do Mokrego Dworu. Przed miejscowością pokonujemy most na Oławie. Trzymając się głównej asfaltowej drogi pozostawiamy za sobą Mokry Dwór. Jadąc ulica Starodworską mijamy usytuowane z prawej strony miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. W okolicy znajduje się zakład utylizacji wody dostarczający wodę pitną dla mieszkańców Wrocławia. Mijając polder Oławka docieramy do osiedla Księże Wielkie. Z ulicy Księskiej skręcamy w lewo, by po kolejnych 200m odbić w prawo w ulicę Opolską. Poruszając się wzdłuż ulicy Opolskiej, Krakowskiej mijamy wjazd do parku Wschodniego. Po przejechaniu pod wiaduktem skręcamy przed zakładami Cussons w prawo w ulicę Wilczą. Droga brukowa prowadzi nas do ogródków działkowych. Przed rozpoczynającymi się po lewej stronie działkami odbijamy w lewo do wybudowanej w 1928r kładki Siedleckiej. Z kładki zjeżdżamy prosto do lasu Rakowieckiego. Trzymając się głównej drogi (na rozwidleniu w prawo) dojeżdżamy do ulicy Międzyrzeckiej. Las Rakowiecki zapewne wiele osób zaskoczy swoim urokiem. Zaledwie ok. 4km od rynku mamy miejsce praktycznie nieuczęszczane, w którym znajduje się wiele zniszczonych pozostałości po bunkrach i fortyfikacjach niemieckich. Są to głównie resztki stanowisk artylerii przeciwlotniczej z czasów II Wojny Światowej. W lesie napotkamy mnóstwo pokaźnych rozmiarów ślimaków winniczków. Skręcamy w lewo w ulicę Miedzyrzecką, następnie po kilometrze w prawo na kładkę Zwierzyniecką. Zjeżdżamy z kładki w lewo i po przejechaniu 550m wzdłuż ogrodzenia ZOO kończymy wycieczkę przy moście Zwierzynieckim.

Uwaga: poruszamy się wokół terenów wodonośnych i zbaczanie z głównych dróg, którymi wiedzie trasa, grozi mandatem. Trasę mogą spokojnie pokonać biegacze.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka dookoła Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 102 m

Suma zjazdów: 103 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Wiesiek

Trasa którą przedstawiam prowadzi obrzeżami Wrocławia i jest chyba jedną z najdłuższych, obecnie tras wokół naszego miasta. Ja rozpocząłem swoją wycieczkę na pl. Grunwaldzkim i skierowałem się prez oś. Swojec i Wojnów do mostu na Odrze w Łanach. Po dojechaniu do drogi nr. 94, należy skręcić w prawo i tuż przed Radwanicami skręcamy w lewo (Solniki). Dalej jedziemy przez Zacharzyce i Iwiny do Radomierzyc. Następnie wjeżdżamy do Ołtaszyna. Jesteśmy na najwyżej położonym osiedlu Wrocławia na naszej trasie (około 136 m npm) Tu skręcamy w lewo( ul. generała Kutrzeby) i w prawo. Jesteśmy we wsi Wysoka. Teraz należy skręcić w lewo i przez Ślęzę docieramy do Bielan Wrocławskich. Dalej przez ul.Czekoladową dojeżdżamy do ul. E. Kwiatkowskiego i ul.Avicenny. Dalej przez Muchobór Wielki, ul. Graniczną do lotniska. Kolejne etapy to Jerzmanowo, Ratyń (najdalszy na zachód Wrocławia punkt wycieczki) do Leśnicy. Tu jest połowa naszej wycieczki. Kolejno przez Marszowice ( najniższy punkt na naszej trasie około 110 m npm),Stabłowice i Maślice dojeżdżamy do mostu Milenijnego. Następnie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego doprowadza nas do ul. Żmigrockiej i przez Poświętne, Polanowice i Sołtysowice, jedziemy do Psiego Pola. Teraz należy jechać przez Zakrzów i Mirków ( tu skręcamy w lewo) i jesteśmy w Kiełczowie To najbardziej na wschód wysunięty punkt tej wycieczki. Skręcamy w prawo i jedziemy przez Wilczyce. W Strachocinie zamykamy pętlę wokół Wrocławia. Do centrum miasta jedziemy przez Swojczyce, Sępolno i pl. Grunwaldzki, gdzie kończymy naszą wycieczkę..

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie naprawić rower? Przegląd serwisów rowerowych w Zduńskiej Woli

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przegląd i naprawa roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria do roweru

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Inwestycje w powiecie