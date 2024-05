Trasy spacerowe do 66 km od Zduńskiej Woli. Pomysły spędzenie czasu w weekend 18 - 19 maja

Trasy spacerowe ze Zduńskiej Woli

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 66 km od Zduńskiej Woli, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

0,0 km Skarżysko-Kamienna PKP – początek szlaku na Dworcu Głównym PKP. 4,5 km Pogorzałe – wieś położona na szczycie Góry Pogorzelskiej 346,8 m n.p.m.. W XX w. było osadą rolniczą, wielu mieszkańców pracowało w skarżyskich zakładach przemysłowych. 1 stycznia 2000 r. Pogorzałe zostało odłączone od powiatu szydłowieckiego i włączone w granice administracyjne SkarżyskaKamiennej. 8,5 km Cmentarz Leśny Żołnierzy AK - węzeł szlaków: niebieskiego Pogorzałe – Kuźniaki, czerwonego do Radomska. Cmentarz powstał w początkach sierpnia 1943 r. kiedy pochowano tu pięciu żołnierzy ze zgrupowania partyzanckiego „Ponurego” – Jana Piwnika, aktualnie na cmentarzu znajdują się 33 mogiły. 19,5 km Bór – dzielnica Skarżyska – Kamiennej. Miejsce, w którym w dniach 12 – 16 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali 360 osób. Obecnie w lesie na Borze stoi mogiła i pomnik ofiar zbrodni. W odległości ok. 600 m szlakiem żółtym na skarpie rzeki Kamiennej znajdował się przed II Wojną Światową młyn, którego właścicielem był Władysław Ciok. Młyn został zniszczony 6 października 1943 r. przez żandarmerię niemiecka podczas zasadzki na gen. Emila Fieldorfa „Nila” wizytującego Komedę Okręgu Radomsko – Kieleckiego AK. W zasadzce zginął żołnierz ochrony kpr. Andrzej Pasek „Jędrek”. Upamiętnia to obelisk. W zakolu rzeki w oczku przylegającym do Kamiennej bije źródełko. 26 km Rejów – dzielnica Skarżyska (opis patrz: szlak koloru zielony Skarżysko- Kam. MCK/PTTK nr SW-6502 – y). Dzielnica Rejów słynie przede wszystkim ze znajdującego się tam zbiornika wodnego powstałego na rzece Kamionce. Zbiornik „Rejów” jest największym zalewem w powiecie skarżyskim. Zajmuje 30 ha powierzchni lustra wody. Obecnie pełni funkcję rekreacyjną. 30.2 km Skarżysko – Kam. MCK/ PTTK Koniec szlaku przy Miejskim Centrum Kultury i siedziba Oddziału Miejskiego PTTK, ul. Słowackiego 25. Nawiguj

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to.

Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.