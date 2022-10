Trzy osoby trafiły do szpitali w wyniku zderzenia aut koło Szadku ZDJĘCIA

Trzy osoby trafiły do szpitali w wyniku zderzenia aut koło Szadku

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w miejscowości Grabowiny, gmina Szadek. Policja w Zduńskiej Woli informuje, że kierująca zafirą kobieta z nieznanych przyczyn straciła panowanie nad samochodem. Doprowadziła do zderzenia ze scanią. Wskutek wypadku ranne zostały trzy osoby. Kierująca zafirą z urazem ręki trafiła do szpitala w Sieradzu. Dwoje jadących z nią pasażerów zostało przetransportowanych do Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.