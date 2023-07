Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Zduńskiej Woli. Polecane miejsca w lipcu 2023

Jak powstały lody?

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Również w Europie delektowali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z gór były posiłkiem wykwintnym i unikatowym w formie współczesnego sorbetu.

W epoce Renesansu odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W Polsce szerszą popularność lody zyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty lub wafle. Oferowane smaki prezentowały się skromnie. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.