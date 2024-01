Uchwała krajobrazowa dla Zduńskiej Woli. Ma uporządkować kwestię reklam w przestrzeni publicznej ZDJĘCIA OPRAC.: Jolanta Jeziorska

Uchwała krajobrazowa ma regulować kwestie m.in. rozmieszczenia reklam oraz ustawiania obiektów małej architektury czy tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jest już projekt uchwały, który zostanie wyłożony do wglądu mieszkańców w tym tygodniu. Jolanta Jeziorska

Wielkie szyldy reklamowe, banery i inne nośniki reklam nie sprzyjają estetycznemu wizerunkowi Zduńskiej Woli. Ma to zmienić Uchwała Krajobrazowa, która ma regulować kwestie m.in. rozmieszczenia reklam oraz ustawiania obiektów małej architektury czy tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jest już projekt uchwały. Zostanie on wyłożony do wglądu mieszkańców w tym tygodniu.