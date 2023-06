Ukradł 40 tysięcy śrub do mocowania szyn! Wpadł w ręce policji

Do Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli wpłynęło zawiadomienie pracownika elektrociepłowni, że podczas kontroli torowiska przed kolejnym transportem węglowym, zauważono braki w mocowaniu szyn. Okazało się, że na bocznicy kolejowej brakuje 4 tysięcy śrub, które stanowiły mocowanie szyn do podkładów kolejowych. Brak ich uniemożliwił korzystanie z bocznicy kolejowej do czasu jej naprawy.

W tym samym czasie, pracownicy ochrony, którzy kontrolują teren podległy elektrociepłowni, zauważyli, że obok uszkodzonego torowiska, porusza się mężczyzna. Miał on w pobliżu postawiony rower, a obok niego w reklamówce oraz worku znajdowały się śruby – takie jakich brakowało w torowisku. Pracownicy ochrony od razu powiadomili policję - informuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji

Funkcjonariusze na miejscu, zatrzymali 43-letniego zduńskowolanina. Przyznał się do kradzieży 4 tysięcy śrub. Straty oszacowano na 20 tysięcy złotych. Zduńskowolanin był już wcześniej notowany. Za tego typu przestępstwo, w świetle kodeksu karnego grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie zatrzymanego zdecyduje teraz sąd.