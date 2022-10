Ulica Kilińskiego w Zduńskiej Woli. Mniej miejsc do parkowania

Po przebudowie skrzyżowań na ulicy Kilińskiego powiat zduńskowolski, który zarządza tą drogą, postanowił pójść dalej i uporządkować miejsca do parkowania wzdłuż ulicy. I wyznaczyć ścieżkę rowerową. Taką wymalowano na jezdni na odcinku od Łaskiej do Srebrnej i w przeciwnym kierunku od Żeromskiego do Łaskiej.

Pojawienie się oznakowanej ścieżki uniemożliwiło kierowcom parkowanie wzdłuż jezdni, co było wcześniej dozwolone. Władze powiatu tłumaczą to uzupełnieniem drogi dla rowerów w centrum miasta.