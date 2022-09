Ulica Sieradzka w Zduńskiej Woli zmienia oblicze. Kilka kamienic przechodzi remont ZDJĘCIA

Ulica Sieradzka w Zduńskiej Woli zmienia oblicze. Kilka kamienic przechodzi remont

Trwa duży remont kompleksu kamienic znajdujących się naprzeciwko Liceum Plastycznego. Mieszkańcy pięciu budynków nie muszą już dźwigać z piwnic węgla do mieszkań. Zostały one podłączone do miejskiego ogrzewania