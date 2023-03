Uwaga kierowcy, na drogach jest niebezpiecznie! W powiecie zduńskowolskim doszło do wypadku. Dwie osoby trafiły do szpitala ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Kierowcy, uwaga na fatalne warunki na drogach! W powiecie zduńskowolskim we wtorek rano doszło do wypadku. Dwie osoby trafiły do szpitala.