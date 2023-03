Uwaga! Zamknięta ulica Staszica w Zduńskiej Woli. Autobusy pojadą objazdem

Zduńska Wola. Autobusy do odwołania pojadą objazdem

Do odwołania autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli będą jeździły objazdem. Powodem jest zamknięcie ulicy Staszica , gdzie trwa przebudowa.

Inwestycję na ul. Spóldzielczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli. Firma Martom, która wygrała przetarg na odcinku ul. Staszica od skrzyżowania ze Spółdzielczą do ulicy Wiosennej wybudować ma nowy chodnik oraz przebudować jezdnię. Zaplanowano także budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Staszica na wysokości cmentarza oraz parkingu , a także u zbiegu z ul. Spółdzielczą.

Objazd obowiązuje od środy 15 marca do odwołania . Autobusy jeździć będą ulicami Kołłątaja, Kopernika i ul Spółdzielczą do ul. 1 Maja.

Przebudowa Spółdzielczej i Staszica

Dwie ulice w ciągu dróg przez Karsznice i osiedle Nowe Miasto zostaną przebudowane do końca roku 2023. Władze powiatu zduńskowolskiego w listopadzie 2022 roku podpisały umowę z wykonawcą na przebudowę ulic Spółdzielczej oraz Staszica. Dotyczy odcinka Spółdzielcza oraz Staszica od skrzyżowania ze Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Wiosenną. To kolejny etap z ciągu Łaska - Świerkowa - Jodłowa - Staszica - Spółdzielcza w Zduńskiej Woli.