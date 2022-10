W jaki sposób doszło do zniszczeń placu zabaw przy Kępinie w Zduńskiej Woli?

O zniszczeniu jednej z plansz na ścieżce edukacyjnej znajdującej się na placu zabaw nad Kępiną zostali poinformowani miejscy strażnicy. Trudno jest dokładnie ocenić, kiedy to się stało. Nad zalewem zamontowanych jest 6 kamer miejskiego monitoringu. Na nagraniach nie widać, by ktoś celowo chciał je uszkodzić. Dlatego strażnicy nie wykluczają, że do zniszczenia mogło dojść wskutek silnego wiatru, opadów deszczu.