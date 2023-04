„W rytmie serca dla Kasi Kubiak”. Koncert charytatywny odbył się w SP nr 7 w Zduńskiej Woli. Trwa internetowa zbiórka dla zduńskowolanki FOT

- Kasi Kubiak nie trzeba nikomu przedstawiać. Ta fantastyczna młoda kobieta walczy z rakiem piersi z przerzutami do wątroby, płuc, kości i mózgu. Dziś liczy się czas - i każda złotówka, która pomoże jej wylecieć transportem medycznym do USA i tam kontynuować leczenie – zachęcają do udziału w akcji organizatorzy.