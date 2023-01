W Zduńskiej Woli ruszyło zbieranie podpisów pod inicjatywą "TAK dla in vitro" Agnieszka Olejniczak

W Zduńskiej Woli ruszyło zbieranie podpisów pod inicjatywą "TAK dla in vitro". Działacze Platformy Obywatelskiej i społecznicy przekonują do poparcia projektu ustawy. Będzie można to zrobić w sobotę, 14 stycznia od godz. 9 do godz. 13 w kilku punktach miasta.