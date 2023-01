W Zduńskiej Woli w sobotę trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą "TAK dla in vitro"

Wolontariusze w Zduńskiej Woli będą dyżurować w sobotę, 14 stycznia, do godz. 13 przed zduńskowolskimi marketami. Można ich spotkać i złożyć podpis między innymi przed Lidlem, Kauflandem i Biedronkami. Stolik jest też w Karsznicach.

Projekt ustawy o in vitro zakłada przywrócenie budżetowego finansowania procedury pozwalającej zajść w ciążę i mieć dzieci parom, które leczą się z powodu bezpłodności. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zbiórkę podpisów pod projektem prowadzić będzie do końca stycznia 2023 roku. Potrzeba 100 tys. podpisów poparcia.

Program „Tak dla in vitro” ma polegać na wsparciu niepłodnych par, dla których jedyną nadzieją na upragnione dziecko jest zapłodnienie pozaustrojowe.

Obywatelski projekt ustawy „TAK dla In Vitro” zakłada, że na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności corocznie zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa, będące do dyspozycji Ministra Zdrowia w wysokości nie niższej niż 500 mln zł. Rokrocznie Minister Zdrowia będzie zobowiązany do przedstawienia kompleksowego planu refundacji.