Wakacje z Lokatorem w Zduńskiej Woli rozpoczęte. Nudy nie ma ZDJĘCIA

W planie pierwszego turnusu Wakacji z Lokatorem są jeszcze m.in. wycieczki do Dobronianki i Parku trampolin w Ksawerowie oraz gry i zabawy w tym m.in. mollkky, bulle, gry plaszowe oraz seanse filmowe i piesze wycieczki. Turnus potrwa do piątku, 28 lipca.

Wakacyjne Centrum Rozrywki to propozycja Domu Kultury Lokator w Zduńskiej Woli, która cieszy się już od kilku lat sporym powodzeniem wśród mieszkańców. Program został pomyślany w ten sposób, by uczniowie w różnym wieku mogli znaleźć dla siebie coś interesującego. Są zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy integracyjne, spacery po mieście czy wycieczki. Właśnie rozpoczął się pierwszy turnus Wakacji z Lokatorem. Rozpoczęto od zajęć integracyjnych i dotyczących zasad bezpieczeństwa.

Wakacje z Lokatorem

Wakacje z Lokatorem potrwają do 2 sierpnia. Są podzielone na tygodniowe turnusy. Oprócz zajęć stacjonarnych w domu kultury zaplanowano m.in. wizyty w komendzie policji, wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, parku rozrywki Mandoria czy do Bolimowa i aquaparku Fala . Od 15 do 26 lipca potrwa ponadto Wakacyjna Akademia Futbolu, jaką Dom Kultury Lokator organizuje wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.