Warsztaty patriotyczno – historyczne w Wojsławicach

Warsztaty historyczno-patriotyczne "OKM 1940 - Ostaszków - Kalinin – Miednoje” przeprowadził Jarosław Olbrychowski – wnuk jednego z zamordowanych w tamtym czasie policjantów. Zaprezentował genezę Policji Państwowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej., relacjonuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli.

Wykład wzbogacony był prezentacją multimedialną, zawierającą często unikatowe zdjęcia przedstawiające służbę policjantów w okresie Polski międzywojennej. W swoim wystąpieniu nawiązał również do funkcjonariuszy II RP, poległych w służbie Ojczyzny, którzy związani byli z naszym regionem.

Podczas warsztatów młodzi ludzie dowiedzieli o losach funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy w wagonach bydlęcych transportowani byli do obozów specjalnych NKWD na terenie Ostaszkowa, Kalinina, Starobielska. Na przełomie 1939 roku i 1940 jeńcy tych obozów, przetrzymywani byli w nieludzkich warunkach, między innymi w obozie w Ostaszkowie. Stamtąd trafiali do obozu w Kalininie, gdzie strzałem w tył głowy, wykonywano na nich egzekucję. Następnie przewożono ich ciała do miejscowości Miednoje, gdzie grzebano ich w dołach śmierci.