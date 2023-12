Ważna zmiana w systemie składania wniosków o dowód osobisty ZDJĘCIA

Nowy sposób składania wniosków o wydanie dowodu osobistego zostanie wprowadzony w Polsce od 29 grudnia. Z powodu zmiany systemu, jaki obsługuje dowody osobiste przez Centralny Ośrodek Informatyki, przyjmowanie wniosków papierowych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola zostanie wstrzymane w czwartek, 28 grudnia o godz. 12.

Osoby, które chcą wystąpić o wydanie dowodu osobistego i zgłoszą się do Biura Ewidencji i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Zduńska Wola, wnioski w formie papierowej będą mogły składać tylko do czwartku, 28 grudnia 2023 r. do godz. 12. Wniosek dla dziecka lub podopiecznego on-line będzie można składać natomiast do godz. 9 w czwartek, 28 grudnia 2023 r. - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.